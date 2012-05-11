Завтра в Україні - до +33°

Завтра у другій половині дня у західних областях України очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер слабкий, вдень у західній частині північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-29°, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях до 33°; у Карпатах вночі 6-11°, вдень 15-20°

У Київській області у суботу опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 15-21°, в Азовському морі 19-23°, у Дніпрі біля Києва 19°.