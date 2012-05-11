АМК дозволив «Рошену» сконцентрувати понад 50% чотирьох компаній

Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ «Центрально-європейська кондитерська компанія» (м. Київ) придбати частки у статутних капіталах чотирьох компаній, що забезпечує перевищення 50% голосів у найвищих органах управління цих компаній.

Як повідомляє прес-служба АМК, зокрема, «Центрально-європейська кондитерська компанія» придбає частки у ТОВ «Рошен-Хмельницький» (м. Хмельницький), ТОВ «Рошен-Трейд» (м. Київ) і ТОВ «Рошен-Продукт» і ТОВ ПКФ «Кондитергуртторг» (м. Суми).

Довідка УНІАН. ТОВ "Центрально-європейська кондитерська компанія" входить до групи "Концерну "Укрпромінвест"

Концерн «Укрпромінвест» заснований у 1993 р. У квітні 2005 р. одне з найбільших вітчизняних підприємств «Український промислово-інвестиційний концерн», до складу якого входило більш ніж 30 підприємств різних напрямів діяльності, змінило свою організаційну структуру, об'єднавши їх у групу «Укрпромінвест». Власником корпорації є Петро Порошенко. До сферм діяльності входять кондитерська промисловість, виробництво безалкогольних напоїв, автомобілебудування, суднобудування.