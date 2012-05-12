У неділю очікується різке похолодання

13 травня у західних, більшості північних областей України та на Вінниччині різко похолодає: температура вночі знизиться до 7-12°, вдень 11-16°. На високогір'ї Карпат вночі та вдень 1-6° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Українському гдірометцентрі.

Місцями пройдуть короткочасні дощі, на заході України - помірні дощі, на Закарпатті та в Карпатах місцями сильні.

На решті території утримається спекотна, переважно суха погода, лише в Криму, а вдень у Харківській, Миколаївській та центральних областях місцями очікується короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, у східних областях та у Приазов'ї до 32°.

Вітер на Правобережжі переважатиме північний, на решті території - східний, 5-10 м/с, у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та області очікується різке похолодання: температура вночі 7-12°, вдень по області 11-16°. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. По м. Києву температура вночі 9-11°, вдень 12-14° Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий короткочасний дощ.

12 травня температура води у Чорному морі 16-21°, в Азовському морі 19-23°, у Дніпрі біля Києва 20°.