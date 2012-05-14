Скасування обмежень на ввезення до України молочних продуктів з Білорусі діє з 7 травня

Скасування обмежень на ввезення до України молочних продуктів з Республіки Білорусь діє з 7 травня, повідомили УНІАН у Державній інспекції ветеринарної медицини України.

Відповідне рішення ухвалене головним державним інспектором ветмедицини 3 травня п.р.

Згідно з рішенням, з 7 травня знято обмеження на ввезення молочних продуктів виробництва таких білоруських підприємств: "Рогачевський молочноконсервний комбінат"; "Мозирські молочні продукти"; "Молочні продукти" (м. Гомель); "Агрокомбінат Снов"; "Савушкин продукт"; "Березовський сироварний комбінат"; "Бабушкина крынка"; "Беллакт"; "Щучинський маслосирзавод".

Нагадаємо, Україна з 1 березня п.р. тимчасово припинила ввезення з Білорусі тварин, а також м'ясної продукції через побоювання розповсюдження африканської чуми свиней.

Також через систематичні порушення ветеринарно-санітарних вимог (перевищення максимально допустимих рівнів залишків ветеринарних препаратів у молочних продуктах) було тимчасово припинено ввезення білоруського молока і молочних продуктів.

3 травня міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко у Мінську провів переговори з першим віце-прем'єром Білорусі Володимиром Семашком, у результаті яких була досягнута домовленість про зняття Україною тимчасових обмежень на поставки білоруської м'ясомолочної продукції.