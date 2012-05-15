«Укрекоресурси» в травні запустить сортувальну лінію для ТПВ у Києві

Державне підприємство «Укрекоресурси» в травні поточного року запускає першу сортувальну лінію для твердих побутових відходів на вул. Вакуленчука, 4 у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив директор ДП «Укрекоресурси» Дмитро Радіонов.

За його словами, лінія розташована біля сміттєспалювального заводу «Енергія», зараз вона працює в тестовому режимі, за два тижні планується завершити пусконалагоджувальні роботи, а через місяць — вийти на повну потужність.

У запуск лінії підприємство вклало 379,5 тис. грн, її потужність становитиме близько 20 тис. тонн відходів за рік. Планується, що лінія сортуватиме відходи на 10 фракцій, зокрема, ПЕТ-пляшки, скляні пляшки, жерстяні банки, папір, комбіновані відходи тощо.

«Якщо ми привеземо туди 20 тис. тонн відходів, то ми сподіваємося 12-14 тонн вторинної сировини звідти вилучити», — додав директор підприємства.

Лінія оброблятиме відходи шести київських районів — Оболонського, Подільського, Голосіївського, Дніпровського, Деснянського, Дарницького.

Д.Радіонов зазначив, що для цих районів будуть куплені контейнери для роздільного збирання ТПВ на приблизно 3 млн грн.

За його оцінками, з виходом цієї лінії на проектну потужність вона займе близько 1% ринку сортування ТПВ у Києві.

Д.Радіонов додав, що в Україні значний попит на вторинну сировину, її використовують у виробництві теплоізоляції, для переробки макулатури тощо.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрекоресурси» створено у 2001 році, є єдиним уповноваженим підприємством, яке відповідає за побудову на загальнонаціональному рівні системи збирання і утилізації відходів як вторинної сировини, а також за організацію системи роздільного збирання твердих побутових відходів.