Мінагропрод відзначає скорочення експорту пшениці через зниження світових цін

Міністерство аграрної політики і продовольства України відзначає скорочення обсягу експорту пшениці в травні внаслідок зниження світових цін на цю продукцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр аграрної політики Микола Присяжнюк повідомив сьогодні на брифінгу.

«У травні ми проекспортували 800 тис. тонн. Не так, як хотілося б. Нам потрібно збільшувати (експорт – УНІАН)», - сказав М.Присяжнюк.

Він зазначив, що скорочення експорту продиктоване зниженням цін на пшеницю на зовнішньому ринку. «Ви бачите, що ціни на зовнішньому ринку опустилися до дворічної давності», - сказав М.Присяжнюк.

При цьому він зазначив, що якщо обсяг експорту зернових культур у поточному маркетинговому році досягне 22 млн. тонн, то це буде добрим результатом. «Якщо ми 22 млн. тонн зробимо — це буде дуже великий результат», - сказав М.Присяжнюк.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Мінагропроду, за прогнозами, урожай у 2012 році може становити 45-50 млн. тонн. Прогнозовані обсяги експорту зернових культур у 2012/2013 році оцінюються в обсягах від 20-25 млн. тонн. Із зазначених можливих обсягів експорту пшениця може становити від 6-10 млн. тонн.