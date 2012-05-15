S&P знизило рейтинг «Агротона»

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's знизило довгостроковий кредитний рейтинг групи компаній «Агротон» (Луганськ) з «В-» до «ССС+», сказано у повідомленні S&P.

Також вказується, що рейтинги ГК «Агротон» поміщено до списку CreditWatch з прогнозом, що розвивається.

Довідка УНІАН. Заснована в 1992 році компанія «Агротон» обробляє 134 тис. га в Луганській і Харківській областях і володіє складськими приміщеннями загальною місткістю 235 тис. тонн.

55,38% фірми належать IFG directors limited, 18,46% - BNY (Nomineees) Limited.

В кінці 2010 року Agroton став публічною компанією, продавши на Варшавській фондовій біржі 26,2% своїх акцій за 54 млн. дол.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Публічні розміщення акцій компаній України на зарубіжних біржах