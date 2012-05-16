Сири двох українських виробників знову викликали претензії у Росії

Москва. Росспоживнагляд у ході лабораторного контролю виявив недоліки у зразках сиру двох українських заводів, які раніше одержали дозвіл відновити постачання своєї продукції на російський ринок, аналіз зразків з двох інших підприємств поки що не завершено.

Про це сьогодні повідомив керівник Росспоживнагляду, головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко, передає РІА "Новини".

"У нас є зразки з чотирьох заводів, які ми перевірили на місці, близько 30 партій. Зараз практично завершена робота зі зразками двох заводів - "Гадячсир" і "Прометей" філіалу "Менський". Ті дані, які є, залишають питання за якісними показниками. В кінці дня випишуть їм ці результати, і ми ухвалимо остаточне рішення. Решта два заводи перебувають у роботі. Ми не схильні зволікати (з перевірками і ухваленням остаточного рішення)", - сказав Г.Онищенко.

Вчора міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк заявив, що вони розраховують відновити постачання сирів на ринок РФ у найближчі дні. За його словами, продукція чотирьох заводів, підготовлена для експорту, пройшла внутрішній лабораторний контроль в Україні. Ніяких порушень, зокрема щодо російських технологічних стандартів, виявлено не було. Міністр додав, що у даний час українська продукція проходить зустрічний контроль російськими фахівцями.

Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії.

У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Згодом російська сторона заборонила ще 4 українським підприємствам поставляти сири на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозівський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня, за результатами переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка з главою Росспоживнагляду Геннадієм Онищенком було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку РФ будуть зняті після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона в ході перевірки ТОВ «Гадячсир».

10 квітня фахівці Росспоживнагляду прибули до України для перевірки, зокрема, Пирятинського сирзаводу і ПП КФ «Прометей».

17 квітня на брифінгу в Москві міністр економічного розвитку і торгівлі України П. Порошенко повідомив, що три з семи українських заводів відновлюють постачання сиру до Росії.

За його словами, йдеться про ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), які пройшли перевірку Росспоживнагляду.

11 травня Росспоживнагляд заявив, що готовий дозволити четвертому підприємству - «Дубномолоко» - відновити постачання сирів до Росії.

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