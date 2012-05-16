У Білорусі підвищуються ціни на м'ясо і молоко - на 35% і 10% відповідно

Мінськ. У Білорусі з завтрашнього дня підвищуються ціни на м'ясо – на 35% і молоко – на 10%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідне рішення міститься в ухвалі Мінекономіки Білорусі від 8 травня 2012 року №41.

Зокрема, згідно з документом, набуваючи чинності з 17 травня, граничні максимальні відпускні ціни на молоко, кефір, сметану, сир, хліб, хлібобулочні вироби підвищено на 10%, на яловичину і свинину – на 35%.

Ціни на хліб і молочну продукцію буде підвищено у два етапи: на 5% у травні і на 5% у червні.

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