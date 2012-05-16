Аграрії засіяли яровими 10,8 млн га - на 21,5% більше торішнього

Станом на 3 травня поточного року в Україну аграрії засіяли ярими культурами 10,8 млн га, що на 21,5% більше в порівнянні з початком травня 2011 року, за рахунок значних площ пересіву по загиблих озимих та багаторічних травах, частка яких у загальній площі становила 7, 9%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

Зокрема, у порівнянні з початком травня минулого року площі, засіяні зерновими і зернобобовими, зменшилися на 8,1% - до 2,9 млн га, цукровим буряком (фабричних) - зменшилися на 12,3% - до 434 тис. га, соняшником - збільшилися на 31,5% - до 1,9 млн га, картоплею - зросли на 13,2% - до 1,2 млн га.

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) збереглося 5,8 млн га озимих на зерно і зелений корм (включаючи ріпак), посіяних восени 2011 року, зокрема 5,8 млн га озимих на зерно. Загибель озимих у зимово-весняний період склала 21,2% до площі посіву, зокрема озимих на зерно - 18,7% (у минулому році відповідно 4,9% і 3,2%).