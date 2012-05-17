ВР ухвалила закон про державні пільгові кредити сільським забудовникам

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" щодо надання індивідуальним сільським забудовникам державних пільгових кредитів (№7209).Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 257 із 334 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено, що уряд України, місцеві державні адміністрації сприяють розвитку індивідуального житлового будівництва в межах сіл і селищ, а також за межами сіл і селищ у відокремлених фермерських садибах, створюють сільським забудовникам (місцевому населенню і громадянам, які переселяються до сільської місцевості на постійне проживання) пільгові умови щодо забезпечення будівельними матеріалами і обладнанням, надання їм послуг і пільгових довгострокових державних кредитів.

Індивідуальні сільські забудовники користуються державним пільговим кредитом за умови їх проживання (або переселення для постійного проживання) у сільській місцевості в межах сіл і селищ, а також за межами сіл і селищ у відокремлених фермерських садибах та підтвердження ними своєї платоспроможності".

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.