ВР схвалила зміни до закону про регулювання виробництва алкоголю і тютюнових виробів

Київ. 17 травня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (№8491).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 260 із 332 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що внесення змін до статті 15 закону щодо придбання ліцензії на право оптової торгівлі або роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на імпорт алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, насамперед дозволить упорядкувати норми закону та запобігти їх двозначному тлумаченню, а також сприятиме реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування та обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

У документі сказано, що для ефективного здійснення контролю за реалізацією на території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів імпортного виробництва пропонується до статті 17 закону внести зміни щодо встановлення фінансових санкцій у вигляді штрафу в сумі 1,7 тис грн у разі неподання або подання недостовірного звіту про обсяги виробництва (імпорту) та/або реалізації продукції до органу виконавчої влади, який уповноважений Кабінетом міністрів України здійснювати ліцензування діяльності суб'єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами. Розмір цієї фінансової санкції не перевищує граничної суми передбачених штрафів у разі порушення цього закону.