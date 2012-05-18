Експерти прогнозують поліпшення у 2012 році показників «Миронівського хлібопродукту»

Один з найбільших українських виробників аграрної продукції - холдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП), акції якого торгуються на Лондонській біржі, у 2012 році завдяки зростанню продажів і хорошій ринковій кон'юнктурі зможе поліпшити свої фінансові показники, прогнозують інвестиційні аналітики.

Старший аналітик інвестиційної компанії Dragon Capital Тамара Левченко повідомила агентству УНІАН, що чекає зростання чистого прибутку МХП за підсумками поточного року до 266 мільйонів доларів із 259 мільйонів доларів у 2011 році.

«Ми чекаємо, що виручка МХП за 2012 рік становитиме 1,277 мільярда доларів (зростання на 4% рік до року); консенсус-прогноз агентства Bloomberg – 1,281 мільярда, EBITDA - 461 мільйон доларів (зростання на 15% рік до року); консенсус-прогноз Bloomberg - 428 мільйонів, що передбачає рентабельність за EBITDA у розмірі 36,1% (зростання на 3,5 процентного пункта рік до року)», - сказала Т.Левченко.

Виходячи з такого прогнозу, Dragon Capital підтвердив рекомендацію «купувати» за акціями МХП.

Напередодні «Миронівський хлібопродукт» повідомив про збільшення у першому кварталі 2012 року свого чистого прибутку до 48 мільйонів доларів з 20 мільйонів за аналогічний період 2011 року.

Виручка компанії при цьому зросла у січні-березні 2012 року до 298 мільйонів доларів з 247 мільйонів доларів у першому кварталі 2011 року. Показник EBITDA збільшився за цей період до 84 мільйонів доларів з 57 мільйонів доларів за січень-березень попереднього року.

У квітні цього року найбільший український виробник курячого м'яса «Миронівський хлібопродукт» повідомив про збільшення у першому кварталі 2012 року продажів своєї профільної продукції до 85,04 тис. тонн курятини з 84,3 тис. тонн за аналогічний період 2011 року.

При цьому середня ціна реалізації одного кілограма курячого м'яса у січні-березні поточного року зросла до 16,75 грн з 12,83 грн за перший квартал 2011 року.

Експорт курятини за цей період зріс до 10 тис. тонн, що на 70% перевищило показник перших трьох місяців 2011 року.

«Компанія МХП працювала з повним завантаженням виробничих потужностей у першому кварталі, отже, очікувалося лише незначне збільшення обсягу продажів продукції. Водночас приємним сюрпризом стало підвищення цін реалізації курятини, що перевищило наш річний прогноз. Таким чином, результати за перший квартал 2012 року підкріплюють наш річний прогноз і консенсус-прогноз агентства Bloomberg», - сказала Т.Левченко.

Перший заступник голови правління МХП Юрій Мельник у четвер повідомив журналістів про плани холдингу зібрати у 2012 році урожай зернових та олійних культур на рівні попереднього року – близько 1,5 мільйона тонн.

Ю.Мельник також сказав, що МХП збільшив посіви ярових культур під урожай поточного року на 7% - до 185 тис. га.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - найбільший український виробників курятини. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, рапсу, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра».

У 2011 році МХП збільшив чистий прибуток до 259 мільйонів доларів, що на 20% перевищило показник 2010 року. Валовий дохід компанії у 2011 році, завдяки зростанню продажів курячого м'яса, зріс до 1,229 мільярдів доларів з 944 мільйонів доларів у 2010 році.

Показник EBITDA холдингу минулого року зріс до 401 мільйона доларів із 325 мільйонів доларів у 2010 році, а EBITDA margin скоротилася до 33% із 34% роком раніше.

У 2008 році компанія MHP S.A. продала у Лондоні в рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 мільйони доларів. У даний час на Лондонській біржі торгується 35% акцій цієї компанії.