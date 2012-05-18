Аграрний фонд завершив форвардні закупівлі зерна

Аграрний фонд України завершив проведення форвардних закупівель зерна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, останні біржові торги з укладання форвардних контрактів на поставку зерна до державного інтервенційного фонду були проведені 17 травня.

За даними на 16 травня сільгосптоваровиробникам перераховано 537 млн грн авансових платежів за державною програмою форвардних закупівель зерна.

Рівень оплати за укладеними біржовими контрактами становить майже 92%. У цілому, аграріями заявлено для продажу 1,1 млн тонн продовольчого зерна.

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