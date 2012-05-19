Завтра в Україні очікується тепла погода з короткочасними дощами

Завтра, 20 травня, в Україні очікується тепла погода з короткочасними дощами.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, місцями короткочасний дощ і гроза прогнозуються в Криму, Одеській, вночі і в більшості північних, центральних, вдень і західних областей. На решті території без опадів.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, у південній та східній частинах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 11-16°, на узбережжі морів 17-22°, вдень 23-28°, у південній частині до 31°; в західних областях вночі 7-12°, вдень 20-25° (в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°).

У Києві та Київській області в неділю мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 11-16°, вдень 23-28°; у Києві вночі 12-14°, вдень 25-27°.

Сьогодні, 19 травня, о 9-й годині температура води становила в Чорному та Азовському морях 18-23°, в районі Чорноморського та Мисового 16°, в Дніпрі біля Києва - 19°.