Європейські експерти вважають перспективним створення в Україні сільгоспкооперативів

Європейські експерти вважають перспективним створення в Україні сільськогосподарських кооперативів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Наголошується, що керівники європейських аграрних асоціацій підтримали ініціативу міністра агропроду Миколи Присяжнюка про створення сільгоспкооперативів, які об'єднають дрібних і середніх виробників, що передбачено спеціальним проектом соціально-економічного розвитку сільських територій «Рідне село». Зараз ця програма перебуває в процесі всеукраїнського обговорення.

У міністерстві відзначили, що Україна перейматиме досвід провідних аграрних країн світу у формуванні кооперативів, оскільки саме така форма господарювання на селі є однією з найефективніших.

Як вважає генеральний секретар Німецької Райффайзен Асоціації Волкер Пітерзен, кооперація українських селян зможе посилити позиції країни на світовому продовольчому ринку. «Поодинці дрібні і середні сільгоспвиробники не зможуть вийти на міжнародний ринок. Україна, як одна з найвпливовіших аграрних країн, має це розуміти і упроваджувати кооперацію, тим паче, що у неї є такий досвід у минулому », - відзначає В.Пітерзен.

Директор з міжнародних зв'язків Об'єднання агропромислових кооперативів Іспанії Габріель Трензано вважає, що створення сільгоспкооперативів дозволить залучити у розвиток української аграрної галузі додаткові інвестиції. «Формування кооперативного руху в Україні є логічним кроком для розвитку сільського господарства. Оскільки це велика аграрна країна, де налічуються мільйони аграріїв, об'єднання в кооперативи дозволить збільшити показники виробництва і поліпшити добробут селян. Але найголовніше - в аграрний сектор почнуть вкладати інвестиції », - відзначає Г.Трензано.

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