У Запорізькій області незаконно вивезли родючий грунт із 7 гектарів землі

У Запорізькій області комунальне підприємство незаконно вивезло родючий грунт з 7 гектарів землі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, факт незаконного вивезення родючого грунту було виявлено Бердянською природоохоронною міжрайонного прокуратурою під час перевірки діяльності бердянського комунального підприємства «Ритуал».

«Під час перевірки, проведеної прокуратурою із залученням фахівців, встановлено, що впродовж 2007-2009 років на території міського кладовища № 2 підприємство КП «Ритуал» без дозволу проводило роботи зі зняття поверхневого шару грунту на земельній ділянці площею більш як сім гектарів, а також перенесення грунтового покриву - родючого шару грунту», - повідомили в прес-службі.

У прокуратурі відзначили, що за наявності необхідного для проведення даних робіт дозволу шари родючого грунту були б використані для землевання малопродуктивних земель.

«У даному ж випадку діями КП «Ритуал» державі було завдано шкоди на суму більш як 150 тис грн: порушення вимог статті 168 Земельного кодексу України призвело до неможливості надалі використовувати знятий грунт для землевання малопродуктивних земель», - повідомили в прокуратурі, відзначивши, що на сьогоднішній день Запорізький окружний адміністративний суд позов Бердянського природоохоронної міжрайонної прокуратури про стягнення з КП "Ритуал" завданої державі шкоди на суму більш як 150 тис грн вже задовольнив.