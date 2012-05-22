Мінськ. Республіка Білорусь скасувала ліцензування імпорту українського пива.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Ради міністрів Білорусі.

Відповідне рішення передбачене постановою Ради міністрів Білорусі від 17 травня 2012 року №451.

Цією постановою визнано такою, що втратила чинність, постанову уряду від 21 грудня 2010 року №1860 «Про ліцензування імпорту пива солодового з України і внесенні доповнення до постанови Ради міністрів Республіки Білорусь від 18 жовтня 2007 р. № 1369».

Нагадаємо, що імпорт пива з України до Білорусі було тимчасово обмежено наприкінці 2010 року. На той момент частка українського пива досягала 32% білоруського ринку.

Так, згідно з постановою Радміну Білорусі №1860 від 21 грудня 2010 року імпорт до Білорусі українського солодового пива до 31 грудня 2012 року мав здійснюватися за разовими ліцензіями, видаваним Міністерством торгівлі за узгодженням з концерном «Білдержхарчопром». Для отримання ліцензії українським пивоварам було необхідно узгоджувати мінімальні ціни з концерном.

Під час проведення переговорів було підписано цінові угоди з низкою українських компаній, відбувся діалог про взаємовигідні поставки білоруського пива до України і українського пива до Білорусі.

Довідка УНІАН. Імпорт пива з України до Білорусі було обмежено після того, як білоруські антимонопольні органи констатували факт демпінгу з боку українських виробників. Постановою Ради міністрів РБ № 1860 від 21 грудня 2010 року було встановлено процедуру ліцензування і узгодження мінімальної ціни входження українського пива на білоруський ринок. Таким чином, обсяг продажу українського пива в Білорусі в 2011 році знизився до 6 млн. доларів із 18 млн. доларів у 2010 році.

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