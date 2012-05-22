У Севастополі пройде міжнародний фестиваль винного мистецтва Art Wine Fest

У Севастополі (АР Крим) на території музею-заповідника "Херсонес Таврійський" з 23 до 25 серпня п.р. пройдуть міжнародний фестиваль винного мистецтва Art Wine Fest і вручення щорічної премії винного мистецтва Art Wine Awards. Про це повідомила на прес-конференції в УНІАН виконавчий директор одного із співорганізаторів фестивалю - корпорації «Перший національний виноробний холдинг» (ПНВХ) Ганна Горкун.

За словами Г.Горкун, це перший і унікальний для України винний фестиваль. «Особливість фестивалю — це формат його проведення: це не виставка-ярмарок, це не реклама просто торгової марки, це комплексний захід, мета якого - відтворити і примножити славу вітчизняного виноробства, і водночас - просвітити споживача про те, що таке вино, якою має бути правильна культура споживання вина, розкрити це питання комплексно», - повідомила Г.Горкун.

Протягом трьох днів фестивалю проводитимуться багато різних шоу, перформанси, виставки, ярмарки, художні галереї і фотогалереї, театральні вистави, музичне, вогненне шоу. Також фестиваль включатиме проведення різних просвітницьких заходів, кожний гість під час винних турів зможе одержати інформацію про процес виробництва, якість вина, історію виноробства тощо.

Виконавчий директор ПНВХ повідомила, що у фестивалі візьмуть участь як українські, так і іноземні виробники вина. Вона відзначила, що в рамках фестивалю проводитимуться робочі столи, прес-конференції, збори виробників, на яких планується порушити питання і проблеми минулих періодів, подивитися, як їх розв’язано, і поставити завдання на майбутні періоди.

«На завершення буде підписано певний документ, який називається «Декларація вина». Ми сподіваємося, що виробники, створивши, розробивши і підписавши такий документ, зможуть зафіксувати ті основні принципи, яких вони зобов'язуються дотримуватися як у виробничому процесі, так і в своїй стратегії розвитку», - сказала Г.Горкун.

На завершення фестивалю відбудеться вручення щорічної премії винного мистецтва Art Wine Awards — це нагородження людей, які беруть участь у виробництві вина від посадки лози до випуску готової продукції, в різних категоріях.

«Саме за допомогою консолідації зусиль тих виробників вина, які є у нас в Україні, ми зможемо все ж таки звеличити як культуру виноробства, так і рівень самої галузі», - відзначила Г.Горкун.

Генеральний директор асоціації «Українське бюро винограду і вина» (УБВВ) - співорганізатора фестивалю - Ігор Ніколін відзначив, що проведення таких фестивалів сприяє просуванню українського вина, формуванню іміджу, репутації вина і формуванню європейської культури споживання вина, а в цьому напрямі Україна серйозно відстає від європейських країн.

Г.Горкун висловила сподівання, що у проведенні фестивалю візьмуть участь не менш як 50 виробників, і фестиваль відвідає близько 30 тисяч гостей.