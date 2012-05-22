ВР пропонує включити молоко до переліку об’єктів державного цінового регулювання

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до статті 3 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” щодо регулювання закупівельних цін на молоко».Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 273 із 296 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується включити молоко до переліку об’єктів державного цінового регулювання; встановити, що підприємства оптової та роздрібної торгівлі, а також переробні підприємства проводять розрахунки з постачальниками об’єктів державного цінового регулювання (видів сільськогосподарської продукції і товарів) у строк не більше 7 банківських днів з дня отримання продукції (замість “з дня отримання виручки від реалізації цих об’єктів” за чинною редакцією).