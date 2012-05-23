Аграрний фонд закупив 825 тис. продзерна за форвардними контрактами

Аграрний фонд України закупив 825 тис. тонн продовольчого зерна врожаю 2012 року на загальну суму 1,5 млрд грн за форвардними біржовими контрактами.

Такі попередні підсумки повідомила прес-служба фонду.

Повідомляється, що на Аграрній біржі було укладено 634 форвардні біржові контракти із 547 сільгосптоваровиробниками на постачання до державного інтервенційного фонду майже 825 тис. тонн зерна, з яких 785 тис. тонн пшениці і близько 40 тис. тонн жита.

Середній обсяг законтрактованої партії зерна склав 1,3 тис. тонн. Мінімальна законтрактована партія - 60 тонн жита, максимальна - 30 тис. тонн пшениці.

Станом на 18 травня 2012 року рівень виплати авансових платежів за укладеними договорами становить 91%.

Наголошується, що в цілому бажання взяти участь у програмі закупівлі зерна врожаю 2012 р. за форвардними контрактами виявили 646 сільгосптоваровиробників, які заявили до продажу понад 1,1 млн тонн продзерна на загальну суму 2 млрд грн.