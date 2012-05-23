Держветфітослужба перевірятиме молочну продукцію, яку купує Аграрний фонд

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України спільно з Аграрним фондом здійснюватиме перевірки кількісного і якісного стану вершкового масла з коров'ячого молока і сухого знежиреного молока, яке купує Аграрний фонд до державного інтервенційного фонду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держветфітослужби, таке рішення прийняте Міністерством аграрної політики і продовольства України.

Раніше Аграрний фонд повідомляв, що планує закупити в інтервенційний резерв 12 тис. тонн сухого молока і 15,4 тис. тонн вершкового масла.