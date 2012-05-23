Кабмін затвердив порядок проведення інвентаризації земель

Кабінет міністрів сьогодні, 23 травня, прийняв постанову «Про затвердження порядку проведення інвентаризації земель», повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.Згідно з повідомленням, постанова врегулює порядок проведення інвентаризації земель, сприятиме внесенню до Державного земельного кадастру об'єктивних, достовірних і повних відомостей про розподіл земель між власниками і користувачами, даних про кількісну і якісну характеристику земель.

Документ визначає механізм розробки технічної документації із землеустрою в частині проведення робіт з інвентаризації земель.

«Оскільки дотепер відсутній будь-який нормативно-правовий акт, який регулював би проведення робіт з інвентаризації земель, прийняття постанови дасть можливість упровадити дієвий механізм проведення інвентаризації земель. Крім того, це рішення сприятиме створенню інформаційної бази для ведення Державного земельного кадастру, посиленню контролю над використанням земель і надходження плати за землю», - відзначили у Держземагентстві.