Україна і Саудівська Аравія створять СП для інвестування в системи меліорації

Україна і Саудівська Аравія створять спільне підприємство для інвестування в системи меліорації, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Як зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк, Королівство Саудівська Аравія планує інвестувати кошти в українські зрошувальні системи. «Це буде цікаво й Саудівській Аравії, й вітчизняному власнику земельних паїв, й нашій економіці. Так, буде створено спільне підприємство з інвестування в меліорацію, що дозволить удвічі збільшити виробництво на цих землях», - сказав М.Присяжнюк.

«У зв'язку з тим, що системи зрошування, які працювали за часів Радянського Союзу, сьогодні зруйновані й технічно застаріли, українська аграрна галузь потребує оновлення меліоративних систем. На сьогодні ми маємо 2,5 млн га землі, які потребують зрошування», - повідомив міністр.

На його думку, за умови відновлення зрошувальних систем Україна на цих площах зможе збільшити обсяги виробництва майже вдвічі.