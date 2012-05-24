«Менський сир» відновив експортні поставки до Росії

Філія «Менський сир» ПП «КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), що входить до молочної компанії «Мілкіленд», відновила експортні поставки сиру до Російської Федерації після отримання відповідних дозволів Росспоживнагляду, сказано у повідомленні компанії.

Повідомляється, що дозволи російського санітарного відомства були видані за підсумками лабораторних тестів зразків сиру, раніше наданих підприємством.

Нагадаємо, 8 лютого 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. Пізніше російська сторона заборонила ще 4 українським підприємствам поставляти сири на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозівський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

10 квітня фахівці Росспоживнагляду прибули до України для перевірки, зокрема, Пирятинського сирзаводу і ПП КФ «Прометей».

17 квітня на брифінгу в Москві міністр економічного розвитку і торгівлі України П. Порошенко повідомив, що три із семи українських заводів відновлюють поставки сиру до Росії: ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), які пройшли перевірку Росспоживнагляду.

11 травня Росспоживнагляд заявив, що готовий дозволити четвертому підприємству - «Дубномолоко» - відновити поставки сирів до Росії.

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Довідка УНІАН. Компанія "Мілкіленд" об'єднує в Україні 10 переробних заводів, а також ВАТ "Останкінський молочний комбінат" в РФ. Загальна потужність компанії із переробки молока становить понад 1,1 млн. тонн щороку.

У листопаді 2010 року "Мілкіленд" провів первинне публічне розміщення 22,4% акцій на Варшавській фондовій біржі.