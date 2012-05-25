Янукович прийняв відставку заступника міністра агрополітики Мельника

Президент України Віктор Янукович прийняв відставку заступника міністра аграрної політики та продовольства України - керівника апарату Сергія Мельника. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави. «Відповідно до статті 31 Закону України «Про державну службу», прийняти відставку заступника міністра аграрної політики та продовольства України - керівника апарату С.Мельника», - йдеться в документі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter