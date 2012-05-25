Янукович прийняв відставку заступника міністра агрополітики Мельника
09:31, 25 травня 2012Агро
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Президент України Віктор Янукович прийняв відставку заступника міністра аграрної політики та продовольства України - керівника апарату Сергія Мельника.
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
«Відповідно до статті 31 Закону України «Про державну службу», прийняти відставку заступника міністра аграрної політики та продовольства України - керівника апарату С.Мельника», - йдеться в документі.
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