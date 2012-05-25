Експерти занепокоєні, що держзембанк стане монополістом у кредитуванні під заставу землі

Українські експерти в земельних відносинах занепокоєні, що державний земельний банк, який передбачено створити законопроектом «Про ринок земель», стане монополістом у кредитуванні під заставу землі.

Як передає кореспондент УНІАН, такі рекомендації українських експертів за результатами проведеного дослідження за методологією ініціативи Світового банку «Модель оцінювання управління землями» були озвучені сьогодні під час презентації дослідження.

Експерти припускають, що держзембанк матиме повноваження, реалізація яких може призвести до викривлення ситуації на ринку землі.

Водночас, присутній на презентації голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій Тимченко відзначив, що держава не хоче за допомогою банку створити монополізацію. «Державний земельний банк не планується з погляду монополізації земельного ринку. Ми впевнені, що ми вийдемо на чітке розуміння роботи державного банку на ринку землі», - сказав він.

Також занепокоєння експертів викликає встановлення обмежень щодо розмірів орендної плати і площі орендованих земель сільськогосподарського призначення, які, на їхню думку, стримуватимуть конкуренцію і погіршать прозорість та ефективність функціонування ринку.

У свою чергу, С.Тимченко назвав це питання дискусійним і не виключив скасування обмеження площі оренди сільгоспземлі в рамках одного району.

«Що стосується обмеження площі оренди..., ми хотіли б уникнути монополізації в оренді. А що стосується обмеження на один район, то багато в чому ми згодні. Надходить багато пропозицій, щоб скасувати обмеження оренди в рамках одного району», - зазначив керівник відомства.

При цьому експерти закликають вдосконалити механізм попередження спекуляції на ринку землі шляхом стягнення державного мита, що розраховується по відношенню до вартості різниці ціни продажу земельної ділянки і ціни її купівлі.

Голова Держземагентства відзначив, що норма про механізм попередження спекуляції на ринку землі шляхом сплати державного мита передбачена в Законі «Про ринок земель».

«Достатньо дієве державне мито на ринку землі - дорівнює нормативній грошовій оцінці земельної ділянки. Це ще більш жорстке обмеження, що попереджає спекуляцію на ринку сільгоспземлі», - зазначив він.

Довідка УНІАН. Реалізація ініціативи «Модуль оцінювання управління землями» здійснюється за сприяння Світового банку і Агентства США з міжнародного розвитку. За підсумками роботи дев'яти засідань експертних груп, які проводилися в березні-квітні 2012 року, 36 українських експертів і фахівців-практиків провели дослідження і структуроване оцінювання стану справ у сферах землекористування, планування землекористування і забудови земель в містах, землекористування і земельної політики, управління землями державної і комунальної власності, оцінювання і оподаткування землі, доступу до інформації про землю, управління лісами.

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Держземагентство підтримує створення ринку недержавної іпотеки землі

Державне агентство земельних ресурсів підтримує створення ринку недержавної іпотеки землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій Тимченко під час презентації дослідження за методологією ініціативи Світового банку «Модель оцінювання управління землями».

«Ми дуже підтримуємо створення ринку недержавної іпотеки землі, зокрема розглядаємо можливість впровадження механізму фінансування операцій купівлі-продажу земельних ділянок землевласником, який би зробив можливим викуп земельних ділянок орендарем з виплатою коштів частинами впродовж певного періоду часу. Це те, що ще сильніше розвиватиме ринок землі», - сказав він, реагуючи на відповідну рекомендацію експертів за підсумками дослідження.

Довідка УНІАН. Реалізація ініціативи «Модуль оцінювання управління землями» здійснюється за сприяння Світового банку і Агентства США з міжнародному розвитку. За підсумками роботи дев'яти засідань експертних груп, які проводилися в березні-квітні 2012 року, 36 українських експертів і фахівців-практиків провели дослідження і структуроване оцінювання стану справ у сферах землекористування, планування землекористування і забудови земель в містах, землекористування і земельної політики, управління землями державної і комунальної власності, оцінювання і оподаткування землі, доступу до інформації про землю, управління лісами.