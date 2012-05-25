Україна має намір продати Китаю 3 млн. тонн кукурудзи врожаю-2012

Україна має намір упродовж майбутнього маркетингового року (липень 2012 р. - червень 2013 р. - УНІАН) експортувати до Китаю 3 млн. тонн кукурудзи за форвардними контрактами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк в бесіді з журналістами під час другого засідання українсько-китайської підкомісії з питань співпраці у сфері сільського господарства Міжурядової комісії зі співпраці між Україною і КНР.

«Сьогодні буде підписано угоду між Державною продовольчо-зерновою корпорацією України (ДПЗКУ), Ексімбанком Китаю і Міністерством фінансів щодо схеми фінансування форвардної купівлі (кукурудзи - УНІАН). Хотілося б, щоб упродовж маркетингового року, з 1 липня 2012 року по 1 червня 2013 року, ми хоча б експортували перші 3 млн. тонн», - сказав М.Присяжнюк.

При цьому міністр відзначив, що на сьогоднішній день Україна не поставляє кукурудзу до Китаю.

«Для нас дуже важливо почати експортувати кукурудзу до Китаю, тому що Китай - найбільший експортер кукурудзи», - зазначив М.Присяжнюк.

За його інформацією, Україна цього року посіяла кукурудзи на 1 млн. га більше, ніж минулого року.

Як повідомив М.Присяжнюк, у рамках угоди постачання кукурудзи до Китаю, ймовірно, здійснюватимуть Аграрний фонд або ДПЗКУ.

«Я переконаний, що угода, яка ми сьогодні підпишемо, дасть можливість активніше почати торгові операції, і наш Національний банк України, і Народний банк Китаю завершують роботу щодо розрахунків за принципом «своп», щоб не використовувати валюту третіх країн. Це ще більше спростить нашу роботу», - відзначив М.Присяжнюк.