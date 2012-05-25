Експерти пропонують оподатковувати землю на основі її ринкової вартості

Українські експерти в земельних відносинах пропонують оподатковувати землю на основі її ринкової вартості, а не нормативної грошової оцінки після скасування мораторію на продаж землі.

Як передає кореспондент УНІАН, такі рекомендації українських експертів за підсумками проведеного дослідження за методологією ініціативи Світового банку «Модель оцінки управління землями» були озвучені сьогодні під час презентації дослідження.

На думку експертів, слід знайти додаткові механізми оподаткування, які базуються на декларуванні фактичного користування землею (явочний принцип). Такий підхід відкриє можливість сплати податків з більшої кількості використовуваних земельних ділянок, без обов'язкового винесення меж земельної ділянки в натурі, що є необхідним для точного визначення розміру податку.

Крім того, експерти вважають, що необхідно проаналізувати впровадження практики звільнення від земельного податку не власника, а конкретної земельної ділянки або категорії земель. А замість податкових пільг пропонується запровадити адресну допомогу.

Довідка УНІАН. Реалізація ініціативи «Модель оцінки управління землями» здійснюється за сприяння Світового банку і Агентства США з міжнародного розвитку. За підсумками роботи дев'яти засідань експертних груп, які проводилися в березні-квітні 2012 року, 36 українських експертів і фахівців-практиків провели дослідження і структуровану оцінку стану справ у сферах землекористування, планування землекористування і забудови земель у містах, землекористування і земельної політики, управління землями державної і комунальної власності, оцінки і оподаткування землі, доступу до інформації про землю, управління лісами.