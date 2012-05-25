На проведення земельної реформи виділили тільки 5% передбаченого

В Україні з початку цього року на проведення земельної реформи виділено 47,43 млн. грн, що становить 5% від передбаченого фінансування, повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.

Зокрема, кращі показники з виділення коштів на виконання регіональних програм із використання та охорони земель, інших програм у сфері земельних відносин зафіксовано в Донецькій (13,39 млн. грн), Кіровоградській (9,23 млн. грн), Житомирській (4,5 млн. грн), Харківській (3,68 млн. грн) і Рівненській (2,64 млн. грн) областях.

При цьому у Львівській і Сумській областях, а також у Києві та Севастополі з початку 2012 року ці заходи взагалі не фінансувалися, що гальмує розвиток земельних відносин у регіонах.

Станом на 17 травня ц.р. регіональні програми з використання і охорони земель, інші програми у сфері земельних відносин на 2012 рік затверджено в 25 регіонах. При цьому в Черкаській і Чернівецькій областях такі програми розвитку земельних відносин на цей рік відсутні.

За даними відомства, всього цього року на виконання регіональних програм з використання і охорони земель передбачено більш як 955 млн. грн. Найбільше коштів на реалізацію заходів цих програм передбачено в Київській (201,02 млн. грн), Харківській (156,91 млн. грн), Донецькій (99,57 млн. грн), Кіровоградській (49,91 млн. грн) і Полтавській (42,59 млн. грн) областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Експерти занепокоєні, що держзембанк стане монополістом у кредитуванні під заставу землі