Україна спростить систему сертифікації зернових складів і збільшить термін дії сертифікату.

Така домовленість була досягнута 24 травня під час зустрічі міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка з президентом Американської торгової палати в Україні Хорхе Зукоски, повідомляє прес-служба Мінагропроду.

Повідомляється, що сторони обговорили питання розвитку сільського господарства України і оптимізації українського законодавства до світових вимог.

«Я задоволений, що ми ведемо активну співпрацю з Американською торговою палатою. Ми обговорюємо динаміку аграрного сектору і його адаптацію до європейського і світового ринку. Ми обмінюємося досвідом, висловлюємо пропозиції і зауваження і виходимо на той чи інший документ, який дає можливість гармонізувати стандарти з ЄС, привести у відповідність законодавство і зробити так, щоб це законодавство і стандарти поліпшили якість сільськогосподарської продукції і збільшили обсяги виробництва», - зазначив М.Присяжнюк.

На зустрічі також обговорювалося питання українського хмільництва. Міністр зазначив, що виробники хмелю і пива мають провести спільне засідання і запропонувати оптимальний варіант розвитку галузі.