Росспоживнагляд перевірить виноробні підприємства Молдови

Москва. Фахівці Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) перевірять виноробні підприємства Молдови, які бажають експортувати свою продукцію в Російську Федерацію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«На сьогодні молдавською стороною представлений список з 11 виноробних підприємств, які хочуть здійснювати постачання своєї продукції на російський ринок. Після представлення даними підприємствами матеріалів, які підтверджують можливість виробництва безпечної продукції, фахівцями Росспоживнагляду буде здійснена їхня інспекційна перевірка», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Росспоживнагляд продовжує контролювати постачання молдавської алкогольної продукції на територію Російської Федерації.

Усього за 2012 рік проведено митне очищення 2170 зразків (партії) алкогольної продукції, виробленої на підприємствах республіки Молдова обсягом 15 384 903 літрів, при цьому якість продукції, що постачається, стабілізувалася, кількість забракованої продукції істотно скоротилася.

Виходячи з цього, Росспоживнагляд розглядає питання про подальше спрощення постачань молдавської алкогольної продукції, включаючи визнання результатів лабораторних досліджень, проведених у Національному центрі з визначення якості алкогольної продукції Республіки Молдова.

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