Українські ветеринари восени перевірять чилійську свинину, яловичину та птицю

Українські ветеринари проведуть аудит м'яса свинини, яловичини та птиці в Чилі восени поточного року.

Як повідомила УНІАН прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, такої домовленості досягнули під час зустрічі голови Держветфітослужби Україні Івана Бісюка з представником компетентного органу ветеринарної медицини Чілі Оскаром Відела Пересом в рамках 80-ї Генеральної сесії Міжнародного епізоотичного бюро в Парижі.

Під час зустрічі представник Чилі також надав інформацію щодо контролю захворювань ВРХ у Чилі в даний час.