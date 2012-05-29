Українські ветеринари восени перевірять чилійську свинину, яловичину та птицю

13:50, 29 травня 2012
Агро
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Українські ветеринари проведуть аудит м'яса свинини, яловичини та птиці в Чилі восени поточного року.

Як повідомила УНІАН прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, такої домовленості досягнули під час зустрічі голови Держветфітослужби Україні Івана Бісюка з представником компетентного органу ветеринарної медицини Чілі Оскаром Відела Пересом в рамках 80-ї Генеральної сесії Міжнародного епізоотичного бюро в Парижі.

Під час зустрічі представник Чилі також надав інформацію щодо контролю захворювань ВРХ у Чилі в даний час.

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