ЄБА виступає за встановлення єдиних термінів взаєморозрахунків на ринку молока

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звертається до чиновників з проханням переглянути питання взаєморозрахунків між постачальниками, переробниками молока і операторами торгівлі.

Як наголошують у повідомленні ЄБА, найоптимальнішим шляхом врегулювання таких взаємин є встановлення єдиних термінів взаєморозрахунків по всіх ланках виробничо-збутового ланцюга молочної галузі - від постачальників молока в торгівлі і до розрахунків операторів торгівлі за всю молочну продукцію.

Коментуючи прийнятий у першому читанні 22 травня 2012 року Верховною Радою законопроект № 10456 про регулювання строків розрахунків за молоко, фахівці ЄБА зазначають, що він буде мати негативний вплив на молочну галузь України. Зокрема, законопроект передбачає віднесення молока до об'єктів цінового державного регулювання і встановлює фіксований термін розрахунків між постачальниками молочної сировини - фермерами та компаніями з переробки молока - сім банківських днів з дати отримання молока-сировини. Водночас, фіксований термін розрахунків між переробниками молока і операторами гуртової та роздрібної торгівлі, передбачений законопроектом, стосується тільки обробленого рідкого молока. У той же час, для інших молочних продуктів терміни розрахунків з боку роздрібної торгівлі даним законопроектом не встановлюються, а вони зазвичай складають від 30 до 60 днів.

При цьому наголошується, що тільки 8% закупленого молокопереробними підприємствами молока використовується для виробництва рідкого обробленого молока, тоді як 92% припадає на виробництво продуктів так званої складської групи - сухого знежиреного молока, масла, сухого незбираного молока, сирів та інших продуктів тривалого зберігання.

«У даному випадку молокопереробні підприємства стають заручниками ситуації, коли, з одного боку, вони в стислий семиденний термін повинні розрахуватися з фермерами - постачальниками молочної сировини, а, з іншого боку, термін, в який вони можуть отримати кошти від операторів торгівлі за основну частку реалізованої молочної продукції, є в кілька разів довший. Таким чином, через виникнення дефіциту обігових коштів молокопереробники будуть змушені скорочувати обсяги закупівлі молока для переробки і залучати кредитні ресурси для розрахунків з постачальниками сировини, що вкрай негативно позначиться на закупівельних цінах на молоко, на собівартості готової продукції та фінансовий стан самих молокопереробних підприємств» , - йдеться в повідомленні.

«Вимивання обігових коштів молокопереробних компаній спричинить вкрай негативну ланцюгову реакцію, - зазначає виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко, - зросте собівартість готової продукції на полицях магазинів, від чого постраждають споживачі, а молокопереробники, відповідно, будуть змушені призупинити інвестиції в розширення і модернізацію виробничих потужностей, у підвищення якості продукції, що завдасть шкоди розвитку всього молочного сектору України».

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