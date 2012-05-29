Україна може скоротити виробництво зерна на 17%

Урожай зерна в Україні у 2012 році може становити 47,2 млн. тонн, що на 17% менше, ніж минулого року.

Про це повідомив сьогодні у Києві в ході Всеукраїнського форуму Agro Industrу Forum-2012 заступник начальника департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства Сергій Петренко.

"За попередніми оцінками, ми говорили, що зберемо у 2012-2013 маркетинговому році 45-46 млн. тонн зернових. Сьогодні ми уточнили цей показник: станом на 28 травня він становить 47,2 млн. тонн усіх зернових по Україні", - сказав він.

С.Петренко висловив сподівання, що випадіння опадів на півдні України дозволить збільшити врожай зерна до 48 млн. тонн.

За прогнозами Мінагропроду, пропозиція зернових у наступному МР становитиме 54-60 млн. тонн при потребі внутрішнього ринку 27,6 млн. тонн. Таким чином, експортний потенціал у наступному сезоні очікується на рівні 22-25 млн. тонн зерна.

"Ми плануємо спільно з Мінекономіки, що перехідні запаси зерна у 2012/2013 МР становитимуть не більш ніж 6 млн. тонн", - додав він.

Нагадаємо, Україна у 2011 р. зібрала 56,7 млн. тонн зерна, що на 44,3% більше, ніж у 2010 р.