«Хліб Інвестбуд» очолив Філіппенко замість Бровді

Генеральним директором компанії "Хліб Інвестбуд", що входить до Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ), призначено Ігоря Філіппенко, який є головою наглядової ради ДПЗКУ, замість Роберта Бровді, повідомляє видання «Комерсант-Україна».

Повідомляється, що Р.Бровді призначено комерційним директором компанії.

У прес-службі "Хліб Інвестбуду" відмовилися прокоментувати ситуацію агентству, заявивши, що коли керівництво ухвалить рішення озвучити свою позицію, її буде опубліковано на офіційному сайті компанії.

Нагадаємо, компанія "Хліб Інвестбуд" створена у грудні 2004 р. ДАК "Хліб України". У 2010 р. власником 51% акцій компанії стала кіпрська Kalasar, засновники якої не відомі. У 2010/11 маркетинговому році "Хліб Інвестстбуд" увійшов до трійки найбільших зернотрейдерів України завдяки отриманню найбільших обсягів квот на експорт зернових в умовах регулювання експорту.