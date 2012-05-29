Україна з початку 2011/2012 МР експортувала 19,7 млн. тонн зерна

Україна з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2011 р. - червень 2012 р.) станом на 28 травня експортувала 19,7 млн. тонн зерна. Про це повідомив сьогодні на всеукраїнському форумі Agro Industrу Forum-2012 заступник начальника департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства Сергій Петренко.

"З початку маркетингового року з України було фактично експортовано 19,7 млн. тонн зерна", - сказав він.

С.Петренко відзначив, що з початку року Україна поставила на зовнішні ринки 4,8 млн. тонн пшениці, зокрема 2,8 млн. тонн продовольчої, ячменю - 2,4 млн. тонн і кукурудзи - 12,3 млн. тонн.

"З урахуванням продуктів переробки ми експортували більш як 20,2 млн. тонн зерна", - сказав він.

На думку С.Петренка, Україна до кінця МР зможе експортувати не більш як 3 млн. тонн зерна, таким чином, Україна в поточному МР експортує близько 23 млн. тонн зерна.

"Якщо оцінити перехідні запаси зернових культур станом на 1 липня 2012 року, за нашими оцінками, вони можуть становити до 11 млн. тонн, із них пшениці - близько 7 млн. тонн, кукурудзи - 2,5 млн. тонн, ячменю - 1,2-2 млн. тонн", - сказав він.

Зазначені обсяги перехідних запасів не допустять зростання цін на ринку сільгосппродуктів, вважає фахівець.

Нагадаємо, Україна в 2011 р. зібрала 56,7 млн. тонн зерна, що на 44,3% більше, ніж у 2010 році.

Довідка УНІАН. Експорт зерна з України в 2010-2011 маркетинговому році становив 12,037 млн. тонн.

У 2009-2010 МР Україна експортувала 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МР – 24,5 млн. тонн.

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