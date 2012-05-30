Царьов пропонує передавати в оренду землю для товарного сільгоспвиробництва без аукціонів

Народний депутат Олег Царьов (Партія регіонів) пропонує передавати в короткострокову оренду землю для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без проведення земельних аукціонів.

Про це йдеться в законопроекті №10522 «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (щодо передачі в оренду земельних ділянок державної та комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва)», внесеному до парламенту 23 травня ц.р.

Документ передбачає доповнення розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України пунктом 20, згідно з яким до законодавчого врегулювання порядку проведення земельних торгів передача в короткострокову оренду земельних ділянок, що знаходяться в державній або комунальній власності, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва здійснюється без проведення земельних торгів.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, з набуттям чинності закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву» фактично зупинено орендні відносини по земельних ділянках для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, оскільки надання в оренду таких земельних ділянок без проведення земельних торгів стало незаконним, а провести земельні торги неможливо через відсутність встановленого законом порядку проведення земельних торгів.

У зв'язку з цим значна кількість земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва не використовується або використовується без правовстановлюючих документів, що призводить до втрат державного й місцевих бюджетів.

Станом на 1 січня ц.р. у запасі знаходиться 2,85 млн га ріллі, нормативна грошова оцінка якої складає 59,8 млрд грн.

При передачі цих земель в оренду в державний та місцеві бюджети може бути залучено близько 180 млн грн на рік.