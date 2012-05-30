Аграрний фонд перерахував 7,1 млн грн молокопереробним підприємствам

Аграрний фонд оплатив частину біржових контрактів на загальну суму 7,1 млн грн, виконуючи умови Меморандуму з провідними молокопереробними підприємствами. Про це йдеться в повідомленні Аграрного фонду.

Кошти перераховані трьом молокопереробним підприємствам.

Нагадаємо, що Аграрний фонд України та українські молокопереробні підприємства 23 квітня підписали меморандум про стабілізацію закупівельних цін на молоко населення, згідно з яким Аграрний фонд закупить у переробних підприємств сухе молоко і вершкове масло в державний інтервенційний фонд на 510 млн грн.

Аграрний фонд 4 травня почав закупівлі сухого молока і вершкового масла.