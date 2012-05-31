Сьогодні відзначають Всесвітній день без тютюну

Сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я проводить Всесвітній день без тютюну.

Як повідомляють у ВООЗ, вживання тютюну є другою причиною смерті на глобальному рівні (після гіпертензії).

"Втручання тютюнової промисловості" – тема, вибрана ВООЗ для нинішнього Всесвітнього дня без тютюну.

Здебільшого шкода, що завдається здоров'ю в результаті паління, проявляється багато років потому, зазначають у ВООЗ. У зв'язку з цим в умовах розширення споживання тютюнових виробів на глобальному рівні епідемія хвороб і смерті від тютюну ще не досягла свого пікового рівня.

Тютюнова епідемія вбиває близько 6 мільйонів людей за рік, ця цифра включає 600 тисяч людей, які не палять, але причиною смерті яких є вдихання тютюнового диму. Всі ці люди вмирають внаслідок раку легенів, хвороб серця та інших захворювань. Якщо цю епідемію не зупинити, то до 2030 року ця кількість досягне 8 млн на рік.

Більше як 80% випадків смерті від тютюну відбувається в країнах, що розвиваються. Причиною цього зміщення є глобальна стратегія маркетингу тютюнової промисловості, яка націлена на молодь і дорослих у країнах, що розвиваються. Крім того, оскільки нині більшість жінок не палять, тютюнова промисловість проводить агресивну політику, спрямовану на жінок, з метою освоїти цей потенційно новий ринок.

Збільшення податків на тютюнові вироби на 10% зазвичай призводить до зниження споживання тютюну на 4% у країнах з високим рівнем доходу і приблизно на 8% – у країнах з низьким і середнім рівнем доходу, наголошують у ВООЗ. Підвищення ціни на тютюнові вироби на 70% може спричинитися до скорочення кількості всіх випадків смерті, пов'язаних з тютюном, не менш як на чверть.

Довідка УНІАН. Всесвітня асамблея охорони здоров'я встановила Всесвітній день без тютюну 1987 року.