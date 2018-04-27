Підвищення МРЦ на алкоголь: бюджету - гроші, ринку - тінь, споживачеві – шмурдяк

Уряд знову ініціює підвищення мінімальних цін на алкоголь. Виробники не розуміють причин підвищення, а в проекті документа нічого не сказано про справжнє підґрунтя такого кроку. І якщо виробники горілки більш-менш спокійно ставляться до подібної ініціативи, то винороби прогнозують катастрофічні наслідки для галузі.

МРЦ - чим далі, тим дорожче

Кабінет Міністрів України ініціює підвищення мінімальних гуртово-відпускних і роздрібних цін (МРЦ) на горілку і роздрібних цін на вино. Опублікованим проектом постанови передбачається, зокрема, збільшити мінімальні гуртово-відпускні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби на 17 грн - до 105,5 грн і роздрібні ціни на 20 грн - до 150,5 грн за 1 літр 100% спирту. Таким чином, в роздробі пляшка горілки 0,5 л. не може коштувати дешевше 30,5 грн. Крім того, пропонується підвищити мінімальні гуртово-відпускні ціни на коньяк (бренді) "три зірочки" до 143,1 грн, роздрібні - до 195 грн за 1 літр 100% спирту, на коньяк (бренді) "чотири зірочки" - до 159, 4 грн і 220 грн відповідно, а на коньяк (бренді) "п'ять зірочок" - до 177,5 грн і 245 грн за 1 літр 100% спирту відповідно.

Не залишаться осторонь від підвищення і винороби. Уряд вважає, що МРЦ на вина в скляній тарі ємністю 0,7 літра, а також в іншій тарі місткістю 1 літр необхідно підвищити на 4 грн - до 22 грн. При цьому мінімальні роздрібні ціни на вина в скляній тарі місткістю 0,7 і 0,75 передбачається підвищити на 3 грн - до 29 грн.

Фактично, алкогольний градус таким чином штучно підігрівають вже другий раз протягом року. Останнє ж підвищення МРЦ на алкоголь відбулося в серпні 2011 року, коли Кабмін підвищив МРЦ на горілчану продукцію на 45,3% - до 26,1 грн за пляшку 0,5 літра, а на вина та вермути - на 50% - до 18 грн за пляшку 0,7 літра або іншу тару ємністю 1 літр.

Піднімати МРЦ нема підстав

МРЦ вводилися в 2008 році як інструмент захисту легальних виробників, які не могли в роздробі ефективно конкурувати з фальсифікованою продукцією. За допомогою МРЦ була окреслена нижня межа ціни і таким чином уряд своєрідно підвів до єдиного знаменника і легальних, і тіньових виробників, відібравши в останніх єдину перевагу - цінову. МРЦ розраховують, виходячи з собівартості продукції, купівельної спроможності, динаміки ринку.

Виробники горілки дивуються. На їхню думку, на сьогодні підстав для збільшення МРЦ немає - в умовах падіння виробництва горілки і зростання тіньового ринку такий крок буде згубним для галузі. Адже в 2011 році виробництво горілки впало на 21% і ринок скотився до рівня 2004 року, до того ж збільшилася частка нелегального алкоголю, яка оцінюється в більше 30%.

«Коли обговорюють мінімальні ціни, то звичайно мова йде про здоров'я нації. Однак, коли держава до сих пір ефективно не контролює тіньовий ринок, очевидно, що цей аргумент не має ніякого сенсу. Далі виникає питання ціни продукції на полиці. Повинен бути вільний ринок. Не в компетенції держави гарантувати мінімальний рівень прибутку за пляшку горілки 0,5 л. для приватного сектора за рахунок кінцевих споживачів. Це роль ринку і навіть важко уявити, чому до наступних виборів, які відбудуться восени, українська держава зацікавлена забрати гроші з кишень споживачів, щоб більше прибутку віддати власникам горілчаного бізнесу. Якби горілчана галузь перебувала в державній власності, тоді була б зрозуміла така роль держави в забезпеченні мінімального рівня прибутку. Але в даному випадку ситуація інша», - зазначає генеральний директор ТОВ «Кримська горілчана компанія» Джонатан Вейл.

На його думку, споживачі пити не перестануть. Більше того, тільки невелика частина споживачів може собі дозволити придбати субпреміальний продукт, а велика частина населення України не отримує субпреміальний рівень заробітної плати і «якщо споживачі не зможуть знайти хороший якісний продукт, то вони будуть шукати інші варіанти».

Винороби в паніці

І якщо виробники горілки дивуються цій ініціативі, то винороби в паніці. На їхню думку, це призведе до катастрофічних наслідків для галузі. На думку фахівців асоціації «Виноградарі та винороби України» в разі підвищення мінімальних роздрібних цін (МРЦ) на вино до 22 грн. ринок вина впаде на 30% і зникне виноробна продукція нижньої цінової категорії, яка є найбільш затребуваною серед вітчизняних покупців: 70% вина, яке купують у нашій країні, перебуває в ціновому сегменті від 18-20 грн за 1 літр.

На думку директора АВВУ Сергія Михайлечка, як наслідок, варто очікувати негайної переорієнтації уподобань покупців на користь нелегальної продукції низької якості і відродження масового підпільного самогоноваріння.

Також, на думку експертів, відбудеться посилення тінізації виноробного ринку за рахунок різкого зниження кількості легальної продукції, а також зміцнення позиції імпортної продукції на українському ринку.

В умовах зниження продажів виноробні підприємства будуть змушені вдатися до скорочення робочих місць. Для населених пунктів, де винзаводи є головним, а іноді й єдиним роботодавцем, це стане справжнім ударом і призведе до сильних соціальних хвилювань.

Експерти асоціації заявляють, що МРЦ, які діють на сьогодні, економічно обґрунтовані, навіть з урахуванням збільшення акцизного збору на 19 копійок, яке відбулося 1 квітня 2012 року. Згідно з розрахунками фахівців об'єднання, мінімальна ціна пляшки вина об'ємом 0,7 л, в якій врахована середня вартість винограду, всі витрати за умовами державного оподаткування (акцизний збір, ПДВ), вартість тари, торгова націнка і т.д., не може перевищувати 18 грн.

На думку АВВУ, запропонований Мінфіном документ відстоює інтереси виключно лідерів виноробного ринку, чия продукція входить в рамки вищого цінового сегмента.

Виробники не перестають наголошувати, що МРЦ тільки тоді будуть ефективні, коли держава встановить строгий контроль за тіньовим ринком виробництва та обігу алкоголю. До цього моменту спроба підвищити МРЦ призводить лише до того, що просто більше грошей забирається з кишені споживачів і перекидається в бюджет. "Рикошет" це не тільки по самій галузі. Непродумана активність держави зі збільшення МРЦ вганяє в землю виробників, які працюють легально, і не менш наполегливо стимулює споживачів переходити на "шмурдяк". От і спробуйте в ланцюжку виробник-продавець-споживач-держава знайти найсильнішу і найслабшу ланки...

Лілія Коваль (УНІАН)