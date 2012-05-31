Асоціації фумігації просять владу нормалізувати роботу ринку агрохімікатів

Всеукраїнська громадська організація «Фумігаційна асоціація» і Українська асоціація фумігації і захисту рослин звернулися до Президента України Віктора Януковича і Кабінету міністрів з проханням терміново вжити заходів з метою нормалізації роботи ринку пестицидів, агрохімікатів і знезараження.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент ВГО «Фумігаційна асоціація» Тамара Подберезняк.

«Враховуючи, що поточний стан з оборотом фумігантів в Україні надзвичайний, ми вимагаємо негайно вжити заходів з метою нормалізації функціонування ринку пестицидів, агрохімікатів і знезараження (фумігантів) в Україні. Упорядкувати оборот пестицидів, особливо препаратів 1-го класу небезпеки — фумігантів, заборонити несанкціоноване застосування фосфідів у сільськогосподарському виробництві», - зазначається у зверненні асоціацій, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Крім того, експерти просять уряд негайно укомплектувати департамент фітосанітарної безпеки Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України кваліфікованими фахівцями і забезпечити його діяльність.

«Цього року зберігаються нестабільні умови ведення господарської діяльності в галузі знезараження рослинної продукції. Безнадійно застаріла, а в окремих випадках - взагалі відсутня нормативно-правова база для цього виду діяльності, незрозумілі умови регулювання і обмеження», - заявила Т.Подберезняк. За її словами, також вимагає впорядкування й ліцензування, в умовах якого є суперечності. Крім того, експерти занепокоєні недосконалістю системи професійної підготовки і перепідготовки фахівців, відсутністю аналітичних досліджень і оцінок внутрішнього ринку фумігації.

За словами Т.Подберезняк, неконтрольоване зростання пестицидів досягло загрозливих масштабів, і масові отруєння людей стали практично системою.

Начальник Головної державної інспекції захисту рослин України Олександр Токарь підтвердив, що на сьогодні немає якісного контролю над розповсюдженням фумігантів, у зв'язку з чим вони можуть потрапляти до рук людям, які не знають, як з ними поводитися, що у результаті призводить до масових отруєнь і загрожує життю людей. «Сьогодні ми маємо випадки отруєння, трагічні випадки, і це пов'язано саме з відсутністю якихось механізмів регулювання, які б зобов'язували людей, які беруть участь у продажу і використанні, дотримуватися певних правил», - заявив О.Токарь.

Він відзначив, що інспекція ініціює зміни до законодавства — введення паспортизації і нумерації продуктів, які використовуються для фумігації, щоб відстежувати розповсюдження і використання цього небезпечного хімічного препарату.

«Ми говоримо, що не має права продавати ліцензіат будь-кому або тому, хто не одержав ліцензію на виконання діяльності з фумігації, а цього немає на сьогодні. Ми наполягаємо на тому, щоб ввести законодавчо, щоб продавав той, хто має право ліцензійно продавати, а використовував той, хто одержав право на використання даного високотоксичного продукту. Тоді можна уникнути цих випадків, які є», - відзначив О.Токарь.

Він додав, що фуміганти, зважаючи на їх високу токсичність і необмежений доступ, можуть бути використані з терористичною метою.

За словами Т.Подберезняк, серед інструментів регулювання фахівці бачать саморегулювання. «Це саморегулювання є в усьому світі... Ми тепер вимагатимемо від держави віддати нам функції регулювання. Тобто, якщо немає ліцензії на внутрішньому ринку, ми зробимо акредитацію і тоді, якщо будуть такі випадки, ми самі звертатимемося в прокуратуру тощо. На жаль, немає альтернативи на сьогодні хімічному методу знезараження... Але там, де працюватимуть фахівці, загрози не буде», - заявила Т.Подберезняк.