Nemiroff почав випуск нової горілки

Компанія Nemiroff почала випуск нової горілки "Nemiroff Кедрова", повідомили УНІАН у прес-службі кампанії.

Згідно з повідомленням, рекомендована вартість пляшки об'ємом 0,5 л становить 32 грн. У найближчому майбутньому в продажу з'явиться "Nemiroff Кедрова" у пляшках об'ємом 0,7 л.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2011 року компанія Nemiroff почала випуск нової горілки Distinct.

Довідка УНІАН. Nemiroff Холдинг – один із найбільших світових виробників алкоголю. Виробничі потужності компанії: 2 лікеро-горілчані заводи, розташовані у місті Немирів (Вінницька область, Україна). Розлив продукції у Росії здійснюється на потужностях ВАТ "Лікеро-горілчаний завод "Ярославський" (входить до "Росспиртпрому"), а також у Республіці Білорусь на потужностях Республіканського унітарного підприємства "Мінськ Кристал" (входить до структури концерну "Білдержхарчопром").

До структури холдингу входять керівна компанія Nemiroff, Українська горілчана компанія Nemіroff, Дочірнє підприємство (ДП) "Алко Інвест", Торгове представництво Nemіroff у Росії і Торгове представництво Nemіroff у Польщі, а також Nemiroff International зі штаб-квартирою в Будапешті (Угорщина).

Асортиментний портфель продуктів під міжнародним брендом Nemіroff налічує 29 позицій. Основні торгові марки - "Українська медова з перцем", Nemiroff "Оригінальний", "Українська березова особлива", Nemiroff Premium і Nemiroff LEX.

У 2011 році Nemiroff скоротив обсяги виробництва своєї продукції на 17,4%, або 1,294 млн. дал, у порівнянні з 2010 роком - до 6,144 млн. дал.