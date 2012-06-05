Кабмін змінив порядок формування фондів підтримки житлового будівництва на селі

Кабінет міністрів України вніс зміни до Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості.

Текст відповідної постанови (№ 480 від 31 травня п.р.) розміщено на урядовому порталі.

Згідно з документом, фонди створюються з метою розширення на відповідних територіях інвестування в будівництво житла на селі, здешевлення його вартості, створення сприятливих умов для будівництва, реконструкції житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями, завершення будівництва житла, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництвом і готового житла.

Основним напрямом діяльності фондів є надання індивідуальним забудовниками довгострокових (до 20 років, а молодим і неповним сім'ям - до 30 років) кредитів у розмірах, що визначаються відповідно до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі (постанова Кабміну № 1597 від 5 жовтня 1998 р.).

Фонди складають розрахунки потреб у коштах, які виділяються на фінансування індивідуального житлового будівництва, і подають їх для узагальнення до Мінрегіону (раніше - Мінагрополітики).

Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за витратами і операціями з надання і повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого у встановленому законодавством порядку.

Кредити надаються на поворотній основі з дотриманням основних принципів кредитування (платності, терміновості і цільового використання забудовниками).

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