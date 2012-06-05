«Укрспирт» вважає, що штрафні санкції АМК загрожують алкогольному ринку України

Державне підприємство «Укрспирт» вважає, що штрафні санкції Антимонопольного комітету України в розмірі 200 млн грн, накладені на компанію, загрожують алкогольному ринку країни. Про це йдеться в повідомленні підприємства, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Підприємство має констатувати, що такі дії регулюючого органу є загрозливими не лише для самого ДП «Укрспирт», яке виконує важливі функції на алкогольному ринку, але й для держави загалом», - йдеться в заяві «Укрспирту».

Зазначається, що протягом майже двох років АМК розслідував діяльність ДП «Укрспирт» і концерну «Укрспирт», встановлюючи обставини формування цін на виробництво спирту у відповідь на скарги Асоціації «Укрводка» і ЗАТ «Оболонь» про те, що, на їхню думку, ці підприємства, зловживаючи своїм монопольним становищем, необгрунтовано підвищували відпускні ціни на спирт.

Ухвалене в результаті рішення Антимонопольного комітету підприємство вважає антидержавницьким і таким, що спрямоване на захист певних інтересів комерційних структур (виробників алкогольної продукції), всупереч інтересам усього ринку та його соціальних функцій.

В «Укрспирті» повідомили, що на сьогоднішній день середня відпускна вартість 1 дал спирту в Україні становить 143-148 грн (із ПДВ), тоді як у Росії ціна спирту з ПДВ за 1 дал становить 715 руб. (192,34 грн).

«З ціни спирту для виробників горілки лише 19,5% належить виробнику спирту. За ці кошти він купує сировину, енергоносії, платить свої податки, платить заробітну плату працівникам, підтримує виробництво в тих регіонах країни, які соціально й економічно залежать від заводів «Укрспирт». Рентабельність виробництва спирту становить 5-10%, а у приватних виробників алкогольної продукції перевищує 30%», - йдеться в заяві «Укрспирту».

На думку підприємства, рішення АМК відверто ангажоване й Комітет, ставши на бік приватних структур, переводить питання соціальної відповідальності в прибуток приватних структур.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України оштрафував Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» на 200 млн грн за зловживання монопольним становищем.

Як встановив комітет, у 2010 році концерн прийняв наказ, яким майже в три рази збільшив розмір щоквартальних відрахувань на утримання свого апарату управління, - з 1,4% до 4% чистого доходу виробників етилового спирту від реалізації продукції.

У свою чергу, ДП «Укрспирт» встановило в умовах договорів комісії на продаж етилового спирту комісійну винагороду в розмірі 15%.

Внаслідок неправомірних дій підприємств відбулося економічно необгрунтоване зростання оптово-відпускних цін на етиловий спирт, основними споживачами якого є підприємства харчової промисловості.