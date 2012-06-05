Agroton у першому кварталі збільшив чистий прибуток в 2,5 рази

Варшава. Українська сільськогосподарська компанія Agroton в першому кварталі поточного року збільшила чистий прибуток до 17,617 млн доларів з 7,04 млн доларів за перші три місяці минулого року, повідомила компанія в своєму звіті у вівторок.

Виручка компанії, яка працює у східних областях України зросла на 50,4% - до 37,489 млн доларів з 24,933 млн доларів роком раніше.

Компанія також повідомила про збільшення EBIDTA на більш, ніж 115% - до 20,793 млн доларів з 9,644 млн доларів у першому кварталі минулого року.

Валова маржа знизилася до 48,9 з 50,4% на тлі збільшення маржі EBIDTA до 55,5 з 38,7%.

Засновник і глава правління Agroton Юрій Журавльов відзначив, що результати компанії в першому кварталі збіглися з прогнозами менеджменту, підкресливши, що керівництво очікує збереження добрих результатів в поточному році завдяки реалізації стратегії розвитку фірми.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Agroton отримав чистий збиток у розмірі 2,1 млн доларів в порівнянні з чистим прибутком в 15,7 млн доларів в попередньому році при зростанні виручки на близько 25% - до 122,1 млн доларів.

Довідка УНІАН. Створений у 1992 році Agroton став публічною компанією в кінці минулого року, продавши на Варшавській фондовій біржі 26% своїх акцій за більш ніж 50 млн доларів. За останніми даними, компанія орендує в Луганській і Харківській областях близько 170 тис. га землі і володіє складськими приміщеннями загальною місткістю 285 тис. тонн.