В Адміністрації Президента вирішили захистити права курців

Перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова вважає неприпустимою повну заборону куріння в закладах громадського харчування, зокрема ресторанах і барах, оскільки це є дискредитацією частини населення, яка курить.

Про це вона заявила в коментарі УНІАН.

Вона також не виключила, що відповідні норми закону, прийнятого ВР 24 травня, будуть переглянуті.

«Дискредитація, зокрема й щодо теми куріння, це неправильно. Мають бути умови для людей, які курять, і які не курять. Які умови – це вже інше питання», - сказала І.Акімова.

При цьому вона зазначила, що закон, яким забороняється куріння в закладах громадського харчування, знаходиться на стадії вивчення в Адміністрації Президента.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів».

Цим законом забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів у ліфтах і таксофонах; у приміщеннях і на території установ охорони здоров'я; у приміщеннях і на території навчальних закладів; на дитячих майданчиках; у приміщеннях і на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд і закладів фізичної культури і спорту; у під'їздах житлових будинків; у підземних переходах; у транспорті загального користування, який використовується для перевезення пасажирів; у приміщеннях закладів ресторанного господарства; у приміщеннях об'єктів культурного призначення; у приміщеннях органів державної влади і органів місцевого самоврядування, інших державних установ; на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.

Також забороняється, окрім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів у приміщеннях підприємств, установ і організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів і аналогічних місць розміщення громадян; у приміщеннях гуртожитків; в аеропортах і на вокзалах.

Закон набуває чинності через шість місяців з дня його публікації, окрім деяких положень, які набувають чинності з дня, наступного за днем публікації цього закону.