Україна завершила посів ярових зернових культур на площі 8,9 млн. га

В Україні станом на 6 червня ярові зернові та зернобобові культури посіяно на площі 8,9 млн. га, що становить 100% прогнозу і на 1,3 млн. га більше проти відповідного періоду 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Також триває сівба пізніх культур. Кукурудза на зерно посіяна на площі 4,6 млн. га (103% прогнозу), просо - на 195 тис. га (83% прогнозу), гречка - на 272 тис. га (97%), рис - на 26 тис. га (93%) і сорго - на 170 тис. га (86%).

З технічних культур цукровий буряк посіяно на площі 483 тис. га (93%), що на 65 тис. га менше за показник 2011 року і зумовлене значними перехідними залишками цукру та зниженням ціни на нього.

Соняшник посіяно на площі 4,2 млн. га (103%). Соя посіяна на 1,3 млн. га (102%), що на 237 тис. га більше проти минулого року. Кукурудза на силос і зелений корм посіяні на площі 431 тис. га (92%).

Озимі зернові культури збереглися на площі 6,9 млн. га, що становить 82% посіяної площі.

Наголошується, що посівна площа під урожай поточного року становитиме 27,3 млн. га, що на рівні минулого року. Зерновий клин прогнозується на площі 15,9 млн. га і на 118 тис. га більше, ніж у 2011 р.