Янукович підписав закон про пільгові кредити сільським забудовникам

Президент України Віктор Янукович підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (щодо надання індивідуальним сільським забудовникам державних пільгових кредитів).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Закон передбачає, що уряд України, місцеві державні адміністрації сприяють розвитку індивідуального житлового будівництва в межах сіл і селищ, а також за межами сіл і селищ у відокремлених фермерських садибах, створюють сільським забудовникам (місцевому населенню і громадянам, які переселяються до сільської місцевості на постійне проживання) пільгові умови щодо забезпечення будівельними матеріалами і обладнанням, надання їм послуг і пільгових довгострокових державних кредитів.

Індивідуальні сільські забудовники користуються державним пільговим кредитом за умови їх проживання (або переселення для постійного проживання) у сільській місцевості в межах сіл і селищ, а також за межами сіл і селищ у відокремлених фермерських садибах та підтвердження ними своєї платоспроможності".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Верховна Рада України за підтримки 257 із 334 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі, ухвалила закон України "Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" щодо надання індивідуальним сільським забудовникам державних пільгових кредитів.

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