Завтра дощі очікуються у західних та східних областях України

Завтра на Лівобережжі та у Карпатах, вдень у західних та східних областях України очікуються невеликі дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с, на високогір'ї Карпат пориви 19-24 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 9-14°, на півдні та сході до 18°; вдень 21-26°; у Карпатах вночі 3-8°, вдень 7-12°.

У Київській області у п’ятницю очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

Сьогодні температура води становила у Чорному морі 17-21°, поблизу Ялти 11°, в Азовському морі 21-23°; у Дніпрі біля Києва 19°.